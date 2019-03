Disabilità e inclusione sociale, il 22 marzo il sottosegretario Zoccano a Rende (Cs)

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla famiglia ed alla disabilità Vincenzo Zoccano sarà domani, venerdì 22 marzo, all'incontro dal titolo "Noi diversamente uguali. Famiglia, lavoro, società. Per una società più inclusiva", organizzato da Unisin, Sindacati dei bancari, e curato da Brunella Trifilio del Coordinamento nazionale Unisin Donne e Pari Opportunità, che toccherà Rende il prossimo 22 marzo, al palacultura "Giovanni Paolo II, in via Rossini, dalle 9,00 alle 13,00. È la seconda tappa, dopo quella di Roma, e registrerà la partecipazione dell'onorevole Zoccano e di altri parlamentari e di rappresentanti di associazioni. Dopo i saluti dei sindaci di Cosenza, Mario Occhiuto, e di Rende, Marcello Manna, alla tavola rotonda, che sarà moderata dal caporedattore della redazione società di Rai News 24, Mariella Zezza, e l'apertura dei lavori affidata a Daniela Foschetti, Segretario nazionale Unisin Donne e Pari Opportunità, tanti saranno i relatori: Gino Mirocle Crisci, rettore dell'Università della Calabria; Francesco De Maria, presidente dell'associazione "Gianmarco De Maria"; Salvatore Cimmino, , di "A nuoto nei mari del globo"; Gennaro Cosentino, caposervizio della Tgr Calabria; Antonio Marsella, docente di sociologia all'Università di Lecce; Maria Pia Funaro, della fondazione "Lilly Funaro"; Maria Grazia Cianciulli, dirigente scolastico; monsignor Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza-Bisignano; Emilio Contrasto, Segretario generale Unisin; il parlamentare del Movimento 5Stelle Massimo Misiti e l'eurodeputato di Forza Italia-Partito popolare europeo Fulvio Martusciello.

Dettagli Creato Giovedì, 21 Marzo 2019 13:32