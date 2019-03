Casali del Manco aderisce a “Borghi del BenEssere 2019”

Sabato 23 Marzo alle ore 17:30 il Sindaco Nuccio Martire e l'Amministrazione Comunale di Casali del Manco presentano il documento di adesione a "Borghi del BenEssere 2019", all'interno del dibattito dal titolo: "Longevity City: Urbanistica e Qualità della Vita. Un percorso virtuoso per garantire il benessere". Al dibattito, oltre al Sindaco Martire, parteciperanno: Gessica Fabiano per Slow Food Cosenza e Sila, Francesca Pisani Assessore Politiche Sociali di Casali del Manco, Giovanni Misasi Responsabile "Borghi del BenEssere", Carlo De Giacomo Presidente Italia Nostra Onlus sez.Cosenza, Domenico Passarelli Presidente INU Calabria, Pierpaolo De Salvo Maestro Nordic Walking Calabria, Carlo Franzisi Presidente UNSIC Cosenza, Pietro Tarasi Presidente del consorzio Produttori Patate Associati e Vincenzina Scalzo divulgatrice ARSAC. L'Amministrazione Comunale ha avviato una intensa attività per valorizzare il territorio di Casali del Manco tramite la continua ricerca di idee e soluzioni, non solo per elevare il livello dell'azione amministrativa, ma anche per migliorare la qualità della propria proposta di promozione del territorio tramite la pianificazione e promozione di uno sviluppo ecosostenibile del grande patrimonio a disposizione. L'abbandono dei borghi e delle aree interne è ritenuto per l'amministrazione comunale un problema al quale porre rimedio. In tal senso l'inserimento in circuiti di eccellenza, che valorizzano e pubblicizzano delle determinate caratteristiche dei nostri luoghi, bene corrisponde all'esigenza di elevare il livello e migliorare la qualità dell'azione amministrativa attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale-culturale a nostra disposizione.

L'Associazione Scientifica "Biologi Senza Frontiere" ha promosso un'idea progettuale intitolata CALABRIA L'ABBONDANTE dove nello sviluppo delle attività c'è la promozione dei , intesa a realizzare luoghi in cui si realizzano azioni orientate a "Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro decoroso per tutti, garantire modelli di consumo e produzione sostenibili, curare il paesaggio, valorizzare i beni architettonici ed ambientali, valorizzare i centri storici e la cultura dell'arte, tutelare la salute, promuovere il benessere, migliorare la qualità e lo stile della vita"; In altri termini obiettivo del progetto è creare un marchio d'identità, finalizzato a creare luoghi in cui il valore del benessere e della qualità della vita sono realmente valorizzati, e pertanto il convegno ha lo scopo di creare un raggruppamento di comunità dove tutti sono chiamati a dare il proprio contributo per raggiungere i suddetti comuni obiettivi sulla strada dell'ecosostenibilità.