Corigliano Rossano (Cs), siglata convenzione per l’inclusione attiva: 50 tirocinanti negli uffici comunali

"Saranno 50 i tirocinanti che avranno la possibilità di vivere un'esperienza qualificante all'interno degli uffici comunali. È stata firmata oggi (mercoledì 20) la convenzione tra IMFORMA, ente regionale di formazione e agenzia per il lavoro diretta da Francesco Beraldi con sede a Corigliano Rossano e Giuseppe Grazianie Benedetta De Vita, rispettivamente dirigente e responsabile dell'Ufficio Europa comunale". È quanto fa sapere l'organo commissariale esprimendo soddisfazione per l'avvio, nei prossimi giorni, di questo progetto che ha tra gli obiettivi la promozione dell'integrazione delle risorse nel tessuto sociale.

Urbanistica e Lavori Pubblici, Ufficio Europa, Economia e Servizi sociali. Sono, questi, i settori in cui saranno impiegati i tirocinanti selezionati da IMFORMA. Ad ogni partecipante sarà assegnato un progetto formativo che sviluppi le competenze individuali in un'ottica di crescita formativa.

Il progetto dura 6 mesi per ciascun partecipante e prevede un rimborso pari a 400 euro mensili, retribuito direttamente dalla regione Calabria.

La convenzione era stata proposta nei mesi scorsi da IMFORMA al Comune nell'ambito del bando regionale Dote lavoro e Inclusione attiva.