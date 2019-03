A Trebisacce (Cs) “Un Mare di Cioccolato”: il 23 marzo l’evento al Miramare Palace Hotel

Uno tsunami di cioccolato in arrivo a Trebisacce. L'Amministrazione Comunale ha infatti inteso patrocinare la prima edizione di Un Mare di Cioccolato, manifestazione nata da un'idea della Delegazione Sommelier Calabria e che vanta nel ruolo di direttore artistico il dinamico Francesco Pingitore.

Location dell'evento sarà il Miramare Palace Hotel, sito sul Lungomare Bandiera Blu di Trebisacce, dove sabato 23 Marzo sei chef, appartenenti alla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolatieri , eccellenze dell'arte culinaria e pasticciera calabrese, sublimeranno il tema del cioccolato attraverso opere e creazioni prelibate. I Maestri Cioccolatai Salvatore Gualtieri, Gennaro Filippelli, Sergio Palmisano, Roberto Sasso, Rosanna Gigliotti e Pasquale Cipolla saranno dunque i protagonisti di un evento dolcissimo e appassionante, che coniuga tradizione e innovazione, incentrata su un alimento le cui proprietà sono ormai entrate nella dimensione del mito.

La delegata al Turismo e Spettacolo, Maria Francesca Aloise, e il delegato al Commercio, Mimmo Pinelli, hanno voluto sottolineare il valore e l'importanza dell'evento: "Trebisacce si dimostra ancora una volta cittadina capace di accogliere iniziative originali ed innovative. La passione per il cioccolato e per il sapori dolci si inseriscono perfettamente nell'ambito di un percorso di valorizzazione dell'eccellenze alimentari del nostro territorio, capaci di fondersi con grazie all'estro e alla creatività dei nostro maestri chef, con qualsiasi prodotto. L'evento di sabato 23 marzo sarà un bella sorpresa per grandi e bambini, che potranno gustare tante prelibatezze, e inaugura una nuova tradizione del gusto, che sicuramente crescere anno dopo anno".