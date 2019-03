Si chiude il rito dei falò di San Giuseppe a Spezzano Albanese (Cs)

Si è chiusa con successo la due giorni di festa e tradizioni in onore di San Giuseppe a Spezzano Albanese. Due serate di enogastronomia, cultura, musica e storia ben organizzate dal consigliere delegato al Turismo e Spettacolo Giuseppe Gazzarano che, con entusiasmo, ha tirato le somme di questi due giorni che hanno visto i rioni, come ormai da tradizione, riempirsi di falò, di lagana e ceci, vecchiarelle e tanti prelibati piatti caratterstici.

I falò di San Giuseppe, infatti, per la comunità arbëreshe di Spezzano restano un evento importante in cui ritrovarsi e, soprattutto, identificarsi. In tal senso diversi gruppi folk hanno animato i fuochi di San Giuseppe facendo emergere l'appartenenza alla terra calabra, mentre è stato compito del gruppo "Voci di Pace" dare il tocco arbëresh alla serata conclusiva, con canti tradizionali locali.

«Credo che quest'anno siamo andati oltre le aspettative -ha detto Gazzarano-, considerato che l'evento ha registrato, nei giorni 18 e 19 marzo, un grande successo di pubblico e l'entusiasmo da parte dei rioni. Questo dimostra la grande ospitalità e la bella accoglienza che ogni rione ha saputo offrire ai visitatori.

Voglio sottolineare -aggiunge- che aver valorizzato e promosso le nostre tradizioni è stato un fatto positivo non solo per l'aggregazione e il divertimento ma soprattutto perché la celebrazione delle tradizioni ha fatto un salto di qualità diventando festa della comunità. Ringrazio -ha concluso- il sindaco per la fiducia data, l'amministrazione comunale, le associazioni, i gruppi, i rioni, la cittadinanza e gli ospiti che hanno preso parte alle due serate».