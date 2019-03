Mendicino (Cs), partiti lavori di bitumazione in tutto il territorio comunale

È iniziata oggi, l'opera di restyling stradale su tutto il territorio comunale, dal costo complessivo di circa 500 mila euro.

"Si tratta, nello specifico, della riqualificazione della sede stradale principale che da via dell'Accoglienza in Contrada Rosario, giunge a viale della Concordia in Contrada Pasquali, proseguendo su via della Solidarietà e via San Paolo in Contrada Tivolille, fino alle porte del centro storico. Contestualmente in contrada Candelisi inizierà la realizzazione della nuova rotatoria".

"Un'opera tanto richiesta dai cittadini di Mendicino in tutti questi anni e attesa da molto tempo che verrà ora finalmente realizzata attraverso fondi regionali e comunali" dichiara il sindaco Antonio Palermo, impegnato giornalmente a spuntare gli obiettivi del proprio programma così come presentato ai cittadini nel corso della precedente campagna elettorale.

"La conclusione dei lavori che interesseranno la nostra più importante arteria viaria – aggiunge il sindaco Palermo – è prevista per metà aprile. Sin da ora chiedo la collaborazione di tutti voi concittadini affinché i lavori si svolgano con la massima sicurezza, velocemente e senza disagi, per dare finalmente una risposta importante ad un'esigenza molto sentita da tanto tempo da tutti noi che viviamo in questo territorio".

Per evitare ritardi negli spostamenti, l'amministrazione comunale consiglia di utilizzare i percorsi alternativi di via Acheruntia per piazza Riforma e di via Europa per Serra Spiga. Nel particolare, gli interventi di manutenzione prevedono la fresatura del manto stradale al fine di ripristinare le originarie quote in corrispondenza dei marciapiedi, la risagomatura e ripristino delle pendenze, la realizzazione di manto di usura in conglomerato bituminoso, la messa a quota di chiusini e caditoie e la posa in opera di segnaletica orizzontale. Gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza, invece, riguarderanno la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato su via della Concordia allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza per l'utenza debole e la realizzazione di una minirotatoria in corrispondenza dell'incrocio di via Candelisi per moderare il traffico veicolare motorizzato.