Collaborazione tra ospedali di Catanzaro e Cosenza: eseguito trapianto reni

Eseguito la notte di venerdì 15 intervento di prelievo di organi per trapianto presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini".

Eseguita una donazione d'organi presso il Reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro, procedura complessa che ha coinvolto tra giovedì e venerdì, in collaborazione con il Centro Regionale per i Trapianti, molti professionisti di più Unità Operative, tra cui, oltre agli Anestesisti Rianimatori i medici della Direzione Sanitaria, delle Cliniche Neurologica, Chirurgica, Oculistica, Urologica, tutto il personale della Sala Operatoria e dei Laboratori Analisi. Nello specifico, un paziente di 62 anni di Potenza è stato trasferito presso l'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del Policlinico da una Rianimazione della Basilicata per essere sottoposto ad ECMO a causa di una grave forma di insufficienza respiratoria. Purtroppo, è stata riscontrata una emorragia cerebrale intrattabile che ha condotto rapidamente il paziente a morte cerebrale. Grazie all'assenso dei familiari, è stato avviato l'iter per la donazione d'organi e tessuti. Sono state così attivate le procedure di prelievo d'organo con le diverse equipe chirurgiche a lavoro. Il paziente ha donato cornee e reni. «Ringrazio tutti i professionisti dell'ospedale per la grande collaborazione e per aver lavorato con totale dedizione - commenta la direzione- ininterrottamente giorno e notte, per raggiungere questo importante risultato che ha permesso di salvare delle vite. e che ha contribuito a scrivere questa pagina di buona sanità in Calabria. Tutte le operazioni di prelievo e allocazione degli organi sono state coordinate dal Centro regionale trapianti Un pensiero speciale e un abbraccio alla famiglia del paziente, per la straordinaria generosità dimostrata in un momento di profondo dolore».



Il trapianto dei reni è avvenuto presso l'azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza