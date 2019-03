Anche l’associazione Barca all’inaugurazione del nuovo mezzo per bambini in carrozzina della "Terra di Piero"

Anche l'associazione "Bernardina Barca Onlus" ha deciso di aderire al progetto de "La Terra di Piero" contribuendo all'inaugurazione stamane al Parco "Piero Romeo" del nuovo mezzo che permetterà agli operatori e ai volontari di garantire il servizio di accompagnamento dei piccoli in carrozzina.

"Siamo lieti -ha affermato la presidente Susanna De Maria- di aver contribuito, anche se in piccola parte, al progetto. La terra di Piero è luogo dove solidarietà, uguaglianza e rispetto rappresentano al meglio ciò che quotidianamente dovremmo offrire come orizzonte ai più piccoli per renderli uomini e donne capaci di autodeterminarsi. Era ciò che Bernardina Barca ha fatto da insegnante nel corso della sua lunga carriera a servizio dei bambini e delle bambine ed è ciò che accomuna la nostra associazione a questo ente capace di imprese incredibili".