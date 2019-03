Corigliano-Rossano (Cs), il 24 marzo lo spettacolo "Si ritorna in scena"

Dopo il successo di pubblico e apprezzamenti del promo spettacolo della scorsa domenica 10 marzo, gli allievi dell'Accademia De Giorgi sono pronti a ritornare in scena, fra una settimana, per il primo, nuovo spettacolo della stagione formativa che l'actor coach pugliese ha inaugurato a Corigliano-Rossano nel settembre 2018. A salire sul palco, ancora una volta, saranno i discenti locali con interpretazioni originali di grandi opere del teatro e del musical americano, riviste e contestualizzate in chiave contemporanea.

Si Ritorna in Scena questo il nome dello spettacolo che sarà proposto dalla De Giorgi Act Academy la prossima Domenica 24 Marzo 2019, alle ore 18.30, nel suggestivo teatro Amantea-Paolella del centro storico di Rossano.

Dopo aver dato saggio – dice il maestro De Giorgi – delle capacità artistiche acquisite in questi mesi dagli allievi che hanno raccolto applausi a scena aperta nel corso della serata promo, ora siamo pronti a mettere in quinta uno spettacolo vero e proprio, carico di emozioni e della giusta suspense. Abbiamo un parco attori eterogeneo, ognuno con una sua peculiarità, ognuno con una storia, ognuno con una propria emozione, che saranno mostrate in ogni singola interpretazione e che nel collettivo creeranno un'opera unica nel suo genere. Si ritorna in scena è uno spettacolo al plurale. Gli spettatori – aggiunge De Giorgi, presentando la rappresentazione di Domenica 24 Marzo – non si troveranno davanti un copione preconfezionato tantomeno un filo conduttore, bensì avranno la possibilità di apprezzare un insieme di racconti che usciranno dai soliti canoni dello spettacolo teatrale e che toccheranno tutti i generi dalla commedia. Ecco perché plurale! Questo significa che sul palco gli attori si cimenteranno anche nell'improvvisazione che sarà la vera sfida di questo spettacolo. Perché l'obiettivo dell'accademia – ricorda l'actor coach – non è quello di portare in scena uno spettacolo ma valorizzare e far uscire fuori le qualità e la professionalità degli attori.

Si ritorna in Scena, è uno spettacolo autoprodotto con la regia e la direzione artistica di Davide De Giorgi e con la partecipazione degli allievi dell'Accademia: Pasquale Madeo, Basilio Madeo, Achiropita Straface, Armando Sapia, Bryan Lavecchia, Serena Frega, Gina Maria Parrilla, Barbara Arci, Mariafrancesca Anastasio, Federica Falcone, Jasmin Longobucco, Valentina Pedace, Rosa Manar Muraca, Francesca Franco e Valeria Voltarelli. Lo spettacolo è ad ingresso riservato ai possessori del ticket che potrà essere acquistato al botteghino d'ingresso, a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo, al costo di 5 euro.