Ospedale di Praia a Mare (Cs), apparecchiature per risonanza mai utilizzate. Di Natale: "Vergogna sulle spalle dei cittadini"

"Quello che accade all'Ospedale di Praia a Mare è l'esempio lampante di come viene gestita la sanità in Calabria.Viene acquistato da qualche anno,con i soldi dei cittadini, un nuovo e moderno apparecchio per la risonanza magnetica ma inspiegabilmente non è stato mai utilizzato. Si provoca così un enorme disagio ai cittadini che devono attendere mesi e mesi per sottoporsi all'esame diagnostico o rivolgersi al privato. Una vergogna che non ho paura di denunciare .

Per tali ragioni scriverò al Ministro della Salute ed a ogni altra Autorità' che possa porre fine a questa vergogna inaudita". Lo si legge in una nota del consigliere della Provincia di Cosenza, Graziano Di Natale.

Dettagli Creato Sabato, 16 Marzo 2019 15:11