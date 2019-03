Marco Mayer, docente alla Luiss in "Conflict and Peacebuiding" e Direttore del Master di II livello in "Intelligence e Security" della Link Campus University - presieduta da Vincenzo Scotti - ha tenuto una lezione al Master in Intelligence dell'Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri. Mayer ha avviato il suo intervento spiegando che alcuni studiosi (soprattutto nel campo della computer science) sostengono che nel futuro potremo avere diverse tipologie di essere umani e di pesonalità ibride. , Il nuovo filone di pensiero definito " transumanesimo" é oggetto di attenzione non solo a livello accademico, ma anche religioso. il 27 febbraio 2019 la Pontificia Accademia per la Vita ha promosso a Roma un convegno internazionale sulla Roboetica a cui hanno partecipato studiosi da tutto il mondo. Alcuni ricercatori giapponesi ritengono che nel lontano futuro anche il cervello potrà essere "riprodotto" in un PC e che l -essere umano passer' da dalla fase organica a quella inorganica. Tema, questo, estremamente controverso nella comunit' scientifica. Nuove narrazioni religiose potranno nascere dalle nuove tecnologie, come ha spiegato Padre Paolo Benanti in una intervista alla giornalista Barbara Carfagna durante una recente puntata di TV7 dedicata proprio al convegno dalla Pontificia Accademia per la Vita Link . TV7 RAI1 Roboetica Pontificia Accademia per la Vita. Per esempio Padre Benanti ha fatto riferimento ai "dataisti per riferirsi ai nuovi "profeti"di una religione basata sui dati.

