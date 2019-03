I complimenti dell'Amministrazione Comunale di Casali del Manco al salumificio San Vincenzo

Nel corso dell'evento nazionale "L'Italia che genera Futuro" è stato illustrato lo sviluppo dell'economia italiana negli ultimi anni, e sono state indicate le aziende che alla luce degli ultimi bilanci risultano le Top Performer, e che fanno da traino per l'intero mercato italiano. Pertanto l'elenco delle 600 aziende Top d'Italia della ricerca "Champions 2019", si basa sullo studio realizzato dall'inserto "L'Economia" del Corriere della Sera e dal centro studi "ItalyPost" i quali hanno analizzato l'andamento degli ultimi 6 anni di bilanci presentati dalle aziende italiane, con fatturato compreso fra i 20 ed i 500 milioni di euro.Tra le migliori 600 aziende d'Italia è presente il salumificio San Vincenzo di Fernando Rota srl con sede a Casali del Manco (provincia di Cosenza). Il Sindaco di Casali del Manco Nuccio Martire e l'Assessore alle Attività Produttive e Commercio Michele Rizzuti, a nome dell'intera amministrazione, si complimentano con tutta la Famiglia Rota per il grande traguardo raggiunto, ringraziando con enorme affetto e stima, per tutto ciò che hanno fatto e che faranno per il nostro territorio, ogni membro della dirigenza dell'azienda, dalla capostipite Signora Rosetta Ferro, all'A.D. Vincenzo Rota, ed ai membri di CdA Stefania, Concettina ed Umberto Rota.

"È motivo di orgoglio per tutta la comunità di Casali del Manco, ed in particolar modo per noi Amministratori, avere sul nostro territorio casalino una così grande ed importante realtà aziendale, rinomata in tutto il mondo. La famiglia Rota sono per noi, con i loro prodotti, dei veri e propri ambasciatori della nostra terra e delle tradizioni calabresi nel mondo, e siamo onorati di averli come nostri concittadini. Ricordiamo ai più che la San Vincenzo è produttrice da oltre 40 anni dei salumi e formaggi tipici della nostra tradizione silana e calabrese; nello stabilimento, situato ai piedi del Parco Nazionale della Sila, lavorano circa 70 persone, con un fatturato che supera i 20 milioni di Euro. Tutto ciò a dimostrazione del fatto che L'azienda è l'emblema vivente che si può fare sana e solida impresa anche nel meridione d'Italia, ed oggi il premio è ancora di più meritato in quanto la proprietà, da sempre avanguardia nel settore, sta investendo in settori chiavi dell'azienda per renderla sempre più efficiente, moderna ed ecosostenibile."