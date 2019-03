FridaysforFuture: l’associazione “Aurora” partecipa alla manifestazione

"Il 15 Marzo, in occasione dello sciopero globale nato per sensibilizzare i governi delle nazioni a prendere misure per contrastare i cambiamenti climatici, causati dall'inquinamento dell'uomo, milioni di studenti sono scesi nelle piazze di tutto il Mondo a protestare, seguendo l'esempio della giovane attivista svedese Greta Thunberg, che li ha coinvolti in questa importantissima battaglia. L'associazione Aurora ha aderito attivamente alla manifestazione svoltasi sul ponte Pietro Bucci dell'Università della Calabria, dimostrando di essere particolarmente sensibile a questa tematica che ci riguarda direttamente. Il Mondo ci appartiene ed apparterrà alle generazioni future, è da preservare e non da distruggere". Così in una nota l'associazione Aurora.

