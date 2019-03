San Donato di Ninea (Cs), Di Giorno si ricandida

Amministrative 2019, continuare ad elevare la qualità della vita con particolare attenzione alle frazioni ed alle periferie. Garantire sicurezza e diritto allo studio. Da una parte, comunicare le straordinarie opportunità di fruizione del patrimonio montano a soli 6 km dal centro abitato; dall'altra, promuovere e rivitalizzare il borgo attraverso eventi. L'obiettivo è quello di diversificare l'offerta e attrarre visitatori provenienti da tutta la regione e in tutti i periodi dell'anno. Contribuire a dare continuità agli eventi della tradizione valorizzando i piatti della memoria e il patrimonio enogastronomico ed agroalimentare locale, a partire dalla castagna. Intercettare risorse extra bilancio per elevare lo standard e la quantità dei servizi offerti al residente ed all'ospite.

Si prefigge l'obiettivo di proseguire sulla strada del buon governo messo in campo in questi anni dall'Esecutivo uscente, la lista TUTTI PER SAN DONATO a sostegno della conferma a Sindaco di SAN DONATO DI NINEA Jim DI GIORNO ufficializza oggi (venerdì 15).

Luigi BISIGNANI, Tommaso CARUSO, Antonella Ilaria CONSOLI, Ernesto CUCCI, Angelo DE MAIO, Luigi FRAGALE, Domenica MALIZIA, Pasquale MORANELLI, Giovanni RUSSO, Giovanna SPINGOLA. È, questa, la squadra con cui il Primo Cittadino si presenterà all'appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale fissato per il 26 maggio prossimo.

I cittadini di SAN DONATO, i colori della bandiera italiana, il profilo della Chiesa dedicata all'Assunta situata in Piazzale Motta, finestra panoramica sul territorio. Sono, questi, i simboli e i marcatori identitari scelti, come propria immagine elettorale, dalla lista a sostegno di DI GIORNO.