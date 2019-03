Sostituzione vecchia condotta, lunedì niente acqua a Corigliano (Cs)

Lunedì 18 marzo sarà interrotto il servizio idrico in località MEZZOFATO, VISCIGLIETTI, TORRE DI MEZZO, FONTANELLE, GALLO D'ORO e SCALO per consentire la sostituzione della vecchia condotta per tutta la lunghezza del ponte GIOSEFATTE-MALFRANCATO.

È quanto fa sapere l'ufficio tecnico manutentivo del servizio idrico integrato precisando che il servizio sarà ripristinato non appena saranno terminati i lavori.

La sostituzione della vecchia rete porrà fine ai continui disagi dovuti alle frequenti rotture. "L'Organo Commissariale si scusa per i disagi".