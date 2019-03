Anci, Occhiuto a Cannes presenta Manifesto qualità urbana

Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza e delegato all'Urbanistica dell'Anci, ha partecipato in qualita' di presidente FPC Fondazione Patrimonio Comune al Mipim (Mercato internazionale dell'immobiliare) di Cannes per promuovere investimenti immobiliari orientati alla qualita' della vita dei cittadini. "Prosegue cosi' - e' scritto in una nota del Comune - il progetto per la qualita' urbana di FPC Fondazione Patrimonio Comune e di FIABCI (Federazione delle Associazioni immobiliari), un progetto lanciato con l'evento dello scorso 22 novembre alla Lanterna di Roma".

"Il Manifesto della qualita' urbana, voluto appunto dal presidente di FPC Mario Occhiuto, e' stato presentato ieri al MIPIM di Cannes". "Il Manifesto - afferma Occhiuto - intende costituire una sorta di linea guida per ispirare gli investimenti nella trasformazione delle citta' che devono essere orientati alla qualita' della vita dei cittadini. Questa di Cannes e' la prima tappa dell'impegno preso con FIABCI lo scorso novembre quando abbiamo lanciato il manifesto promettendo che avremmo promosso la 'qualita'' dei Comuni italiani nel mondo. Non tanto la qualita' che tutti gia' ci riconoscono come dono della storia del nostro straordinario Paese. Noi, piu' precisamente, parliamo della qualita' ricercata attraverso il coraggio e la determinazione degli amministratori, dei cittadini e delle imprese che investono e trasformano i territori in una prospettiva di sostenibilita' per come, in modo sempre piu' pressante, la crisi ambientale, economica e sociale ci richiede in modo sempre piu' pressante". All'evento, oltre all'esponente di ANCI, hanno preso parte il presidente di FIABCI Italia Campagnoli, promotore insieme a FPC del Manifesto, e la sindaca di Savona Ilaria Caprioglio, "a testimoniare proprio - e' scritto nella nota - questa tensione con un'esperienza concreta: Savona prima citta' d'Europa a conseguire la certificazione LEED for Cities, la piu' prestigiosa del mondo in tema energetico e ambientale. Occhiuto ha tenuto anche a sottolineare l'importanza del ruolo che ANCI attraverso la sua Fondazione Patrimonio Comune, nel nuovo ruolo disegnato dalla Legge di Bilancio 2019 come partner di InvestItalia, potra' giocare a supporto delle nuove forme di investimento ispirate al partenariato pubblico privato cui i Comuni potranno accedere per perseguire i loro programmi di trasformazione". "InvestItalia - ha detto Occhiuto - e' appena stata costituita con il previsto Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Attendiamo che venga nominato il management per incontrarci e pianificare insieme le azioni di promozione insieme".