Udc, il commissario Lucisano nomina Nigro coordinatore di Corigliano (Cs)

"Prosegue incessante e all'insegna della coerenza l'opera di ramificazione e crescita dell'Udc avviata con determinazione dal commissario del partito per la provincia di Cosenza, Piero Lucisano. Un'attività che registra in queste ore ulteriore vigore alla luce di importanti appuntamenti elettorali che vedranno l'Unione di Centro tra i principali protagonisti, come nel caso delle Amministrative del nuovo Comune di Corigliano-Rossano". Lo si apprende da una nota diffusa dall'Udc.

"Lucisano, noto e apprezzato esponente politico, già consigliere comunale di Rossano e provinciale di Cosenza, ha difatti avviato da tempo un'azione di espansione capillare della forza moderata e centrista in tutto il territorio, perseguendo risultati ottimali e incassando numerose nuove adesioni, anche e soprattutto dall'universo giovanile, in virtù del cammino intrapreso nel solco del rinnovamento.

Il commissario Lucisano, in quest'ottica, e alla vigilia del primo appuntamento con le urne al quale saranno chiamati di qui a breve in modo unitario i cittadini di Corigliano-Rossano, ha provveduto nella mattinata odierna a definire il quadro organizzativo dell'Udc nell'area urbana di Corigliano. Lucisano, dopo ampia e approfondita analisi e un proficuo confronto ispirato alla condivisione di valori e ideali umani, culturali e politici, ha designato l'avvocato Alessandro Nigro coordinatore del partito per il territorio ausonico.

Giovane e stimato professionista, Nigro è un penalista del Foro di Castrovillari ed è molto attivo sul fronte coriglianese soprattutto per ciò che attiene i principi della cultura e della solidarietà nonché sulla impellente necessità di un'azione riformatrice della politica improntata ad una visione moderata e fondata sui valori del cattolicesimo.

Con la nomina di Nigro, pertanto, il partito dell'Udc segna un punto in più nella costruzione del vasto mosaico d'ingressi in seno al partito. Un dato significativo poiché la medesima forza politica sarà presente, con una propria lista civica, all'interno della coalizione di Centrodestra che sostiene la candidatura a Sindaco di Giuseppe Graziano, ritenuta la persona più affidabile, colta e politicamente attrezzata per affrontare la delicata quanto impegnativa sfida di guidare il nuovo Comune di Corigliano-Rossano. Una scelta che conferma la bontà dell'iniziativa qualificante e innovativa portata avanti dal commissario Piero Lucisano con lungimiranza e saggezza".