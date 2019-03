Firmo (Cs), Russo incontra i cittadini per il bilancio di 5 anni di amministrazione

Si terrà venerdì 15 marzo, a partire dalle ore 18 presso la sala "Sandro Pertini" del Palavetro di Firmo, l'incontro dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gennarino Russo, con i cittadini.

Si tratta di un incontro atto a presentare i risultati della gestione amministrativa nel quinquennio che va dal 2014 ad oggi, in cui il primo cittadino, gli assessori, i consiglieri e la presidente del Consiglio Comunale faranno luce su quella che è stata l'azione amministrativa.

«Rendere conto di quanto è stato realizzato -afferma il sindaco Russo- è un atto dovuto nei confronti di tutti i cittadini firmensi. Soprattutto -aggiunge- se quanto fatto si colloca in un periodo storico in cui la crisi economica è stata pressante per le famiglie e per le piccole realtà locali come la nostra. Una riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato centrale, infatti, ha costretto la nostra Amministrazione comunale, così come tutte le amministrazioni d'Italia, a fare uno sforzo in più per garantire alla popolazione i servizi essenziali. Nonostante tutto -dice Russo- il nostro impegno quotidiano non è mancato per la risoluzione dei problemi, dai più piccoli a quelli più complessi, senza mai risparmiarci. Molte opere sono state realizzate e tante altre sono state programmate per il bene della collettività. Lavorando insieme, costantemente, i risultati positivi sono arrivati. Per tutto questo ringraziamo le cittadine e i cittadini perché sono stati parte integrante di quanto abbiamo realizzato».