Corigliano-Rossano (Cs), Ecoross compie 25 anni e regala al Comune un “Doblò senza barriere”

L'azienda Ecoross compie 25 anni di attività e, in occasione del proprio compleanno, il regalo ha inteso farlo alla nuova città di Corigliano Rossano con la donazione al Comune di un "Doblò senza barriere" attrezzato per il trasporto dei disabili. Mezzo di cui il Municipio era finora sprovvisto e che potrà essere impiegato a servizio delle persone con ridotta capacità motoria. Un vero e proprio "regalo etico" che, in linea con i principi sociali che ne hanno sempre caratterizzato la storia, l'azienda ha voluto mettere a disposizione del territorio perché "Abbattere le barriere significa inclusione e piena fruizione di spazi e servizi di Città". Quale modo migliore per festeggiare le 25 candeline se non quello di mettere insieme l'intera "famiglia" di Ecoross, coinvolgendola direttamente in una iniziativa che diventa comunitaria così come "comunitaria" è diventata nel tempo l'azienda, vero e proprio punto di riferimento per tante famiglie e per gran parte del territorio. Da qui l'idea di far coincidere il proprio regalo di compleanno con un dono alla città da parte dell'intera comunità di Ecoross, testimoniando ancora una volta quella responsabilità sociale d'impresa per la quale si è contraddistinta in tutti questi anni.

È trascorso un quarto di secolo da quando, nel 1994, Eugenio Pulignano, dopo una illuminante esperienza lavorativa in Campania con un'azienda impegnata nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ha dato vita in contrada Sant'Irene alla Ecoross coinvolgendo sin dai primi passi il fratello Walter. Da lì ha inizio un percorso che da subito si connota anche di valori etici, costruito su basi quali l'umiltà, l'onestà, l'efficienza, la trasparenza, il rispetto dell'ambiente e dei propri collaboratori. Con il passare degli anni, l'azienda si caratterizza per la forte e convinta promozione sul territorio di iniziative finalizzate a creare una vera e propria "cultura ambientale" utilizzando variegati strumenti comunicativi quali l'arte, la musica, la poesia e ideando apposite campagne di sensibilizzazione anche nelle scuole. Senza dimenticare l'impegno nello sport e la Funzione sociale d'impresa che ha sempre segnato le attività aziendali mirate al recupero e alla valorizzazione dei luoghi. A tutto questo si affianca l'erogazione di numerosi servizi integrati in Calabria e in altre parti d'Italia, che fa di Ecoross un'azienda intraprendente con lo sguardo rivolto al futuro e alle innovazioni.

Un compleanno "speciale" quello che ricorre nel 2019, all'insegna dello slogan "Da 25 anni trattiamo i rifiuti a regola d'arte" che, pur segnando un ulteriore punto di partenza, oggi rende Ecoross orgogliosa dei traguardi raggiunti su più fronti in un settore così complesso e in un territorio così vasto e variegato al quale continua a riservare grande attenzione e cura.