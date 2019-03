Cariati (Cs), domani in Consiglio comunale approda il Piano Spiaggia

"Con l'adozione definitiva del Piano Comunale Spiaggia (PCS) la Città di Cariati si dota finalmente di uno strumento urbanistico importante che guarda sia allo sviluppo ecosostenibile del segmento del turismo balneare e sia, più in generale, di quello economico e commerciale dell'intera comunità". È quanto dichiara il sindaco Filomena Greco informando che la presa d'atto del documento è tra i punti all'ordine del giorno del consiglio comunale convocato per domani, domani giovedì 14, alle ore 18,30 nel Centro Sociale di Cariati, alla marina.

"L'adozione di questo strumento – sottolinea l'assessore all'urbanistica Paola Apa - potrà permettere agli operatori balneari di operare al meglio e offrire a turisti e visitatori servizi di qualità".

Così come da convocazione del Presidente del Consiglio Antonio Arcuri, in caso di seduta deserta l'assise si riunirà sabato 16 alle ore 18 per trattare gli stessi punti all'ODG che prevede anche le comunicazioni al Consiglio e le risposte alle interrogazioni.