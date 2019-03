"Per gli alloggi popolari occupati senza titolo fino al 30 giugno 2013 è possibile rendere legittima la conduzione dell'immobile. Le istanze devono essere presentate all'Aterp Calabria entro domenica 30 giugno 2019. Dopo tale data non sarà più possibile regolarizzare le occupazioni senza titolo". È quanto fa sapere l'assessore alle politiche della casa del Comune di Cariati Ines Scalioti, precisando che possono presentare domanda anche i nuclei familiari che hanno occupato gli alloggi popolari fino al 31 dicembre 2015 e che, alla data del 30 novembre 2018, erano composti anche da minori, diversamente abili, persone di età superiore a 70 anni e donne in stato di gravidanza.

La Scalioti coglie l'occasione per far sapere che l'assessorato e gli uffici comunali rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione in merito. I modelli di domanda sono reperibili sul sito atercalabria.it, nelle sedi distrettuali Aterp e negli uffici comunali. Le richieste deve essere presentate agli uffici Aterp Calabria e verranno verificate le condizioni di legge.

Dettagli Creato Mercoledì, 13 Marzo 2019 18:29