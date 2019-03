Maria Grazia e Attilio Fontana reduci dalla prima masterclass propedeutica calabrese a Rende (Cs)

Sono stati Maria Grazia e Attilio Fontana i docenti d'eccezione di una Masterclass che per la prima volta è approdata in Calabria, al Dance Studio di Mirella Castriota di Rende (Cs), il 9 e 10 marzo.

Un corso di perfezionamento a tutto tondo, dedicato agli artisti desiderosi di migliorare le loro tecniche teatrali, vocali e di movimento scenico.

Una full immersion di due giorni, che ha portato a un ottimo risultato: "è stato l'inizio di un qualcosa che diventerà un percorso fatto di più appuntamenti, e come è già avvenuto in altre scuole d'Italia simili al Dance Studio Castriota, potrà portare alla realizzazione di progetti, spettacoli inediti, proprio attraverso questa serie di incontri". Queste le parole dei due insegnanti, Maria Grazia Fontana – musicista, vocalist e vocal coach, già docente di "Amici di Maria De Filippi" e attualmente coach in "Tale e Quale Show" – e Attilio Fontana – attore, cantante e compositore, già conosciuto come membro dei "Ragazzi Italiani", di recente in teatro con il musical "Actor Dei" e ora con la commedia "Amici, Amori, Amanti" – che hanno svolto i lavori della Masterclass attraverso le principali tecniche di formazione tradizionali, per un approccio scenico completo. "C'è la materia prima – annunciano i docenti a fine Master – ora non resta che plasmarla. A noi piace lavorare con i ragazzi, soprattutto sul punto di vista dell'umano, sfruttando le loro inclinazioni, per cercare di regalargli qualcosa che va a implementare le conoscenze tecniche che già hanno".

E i 25 giovani artisti – tra musicisti, attori, cantanti e ballerini – che hanno preso parte alla due giorni, si sono detti entusiasti e desiderosi di intraprendere questa nuova avventura, che continua ad essere aperta al pubblico della città e della regione anche per i prossimi appuntamenti.

A volere fortemente questo incontro di formazione è stato l'attore e cantautore cosentino, Francesco Mastroianni, reduce dalla tournée europea di "Jesus Christ Super Star".

"L'intento – aveva già annunciato Mastroianni durante la conferenza stampa che ha preceduto la Masterclass – è quello di dare propedeuticità agli incontri con i due docenti, già noti sulla scena nazionale, per creare una nuova realtà di formazione professionale costante, attualmente non presente sul territorio calabrese, dedicata agli artisti che vogliono specializzarsi e che aspirano a lavorare nel mondo dello spettacolo".

Maria Grazia Fontana, diploma in pianoforte nel 1983 presso il Conservatorio di Musica

S. Cecilia in Roma. Dal 1978 svolge l'attività professionale di pianista, tastierista e vocalist,

avviando un processo di approfondimento e di ricerca sulla vocalità tuttora ininterrotto, in

continua evoluzione e aperto alla contaminazione tra i generi.

Esordio all'età di 13 anni con Giorgio Gaslini: presta la sua voce per il tema del film

Profondo Rosso di Dario Argento. Inizia, successivamente, una collaborazione con Nora

Orlandi a varie produzioni radiofoniche e televisive. Negli anni 1979-80 prende parte con il

gruppo Trans Europa Express alla trasmissione televisiva Domenica In con Pippo Baudo,

realizzando un 45 giri sigla della trasmissione stessa. In questi anni inizia una stretta

collaborazione con suo operato in trasmissioni quali:

1980-81 Domenica In (RAI), 1983-89 Taormina Cinema (RAI), 1986-87 Fantastico (RAI),

1987-88 Festival (Canale 5),

1989 Serata d'onore – Uno su Cento (RAI) 1990 Fantastico (RAI), 1991 Varietà (RAI),1995

Numero I (RAI).

Nel periodo 1992-2003 è vocalist e responsabile della sezione coro del Festival di Sanremo

e di Sanremo Giovani.

Nella seconda metà degli anni 90 partecipa come vocalist a varie edizioni del La Festa della

Musica, organizzata da RTL.

Nel biennio 2002-03 fa parte rispettivamente del cast delle trasmissioni televisive

Operazione Trionfo e Super Star nel ruolo di insegnante di canto.

Ha partecipato a IL TRENO DEI DESIDERI (Rai1) in qualità di responsabile della

commissione provinandi.

Ha diretto i S.A.T. & B. nella trasmissione I RACCOMANDATI (Rai1) per l'esibizione di

Nancy Brilli e DOMENICA IN (Rai1) in occasione del Primo Anniversario della morte di

Sua Santità Giovanni Paolo II.

Nei primi giorni del mese di settembre 2006 è stata presente a MISS ITALIA 2006 (1° e 2°

puntata) come preparatrice e accompagnatrice delle Miss durante le sfide serali della prima

fase del medesimo concorso di bellezza, mentre a fine settembre a IL TRENO DEI

DESIDERI era in veste di responsabile della commissione provinandi. Ha ricoperto lo stesso

ruolo anche nella terza edizione del medesimo programma.

Maria Grazia Fontana ha doppiato Virna Lisi cantando un brano di propria produzione

inserito in "Donne maledette", fiction che è andato in onda ad ottobre 2006.

Maria Grazia ha partecipato alla trasmissione televisiva "Serata D'Onore" condotta da Pippo

Baudo in veste di vocalist.

È nuovamente parte del cast de "IL TRENO DEI DESIDERI" (Rai 1), ed. 2007 - 2008,

abbinato alla Lotteria Italia.

Nel 2008 ha nuovamente collaborato con Pippo Baudo sempre nel programma "Serata

D'Onore"

Nel 2009 ha partecipato come vocalist e responsabile del coro al Festival di Sanremo.

Ha partecipato come docente di canto alla stagione 2010-2011 di Amici di Maria De Filippi

su Canale 5.

Dal 25 maggio 2011, Maria Grazia Fontana ha collaborato con Carlo Conti nel programma

di Rai Uno "LASCIATEMI CANTARE" in veste di vocal coach di Massimo Ghini,

Massimo Ciavarro e Alessandro Borghese.

Dal 20 aprile 2012 ha collaborato nel nuovo programma di Carlo Conti "TALE E QUALE

SHOW" su Rai Uno, in veste di vocal coach, dove alcuni VIP si cimentavano nell'imitazioni

di altri artisti famosi.

Prima di dedicarsi esclusivamente alla professione di musicista, ha insegnato educazione

musicale presso la scuola di Stato per 18 anni.

Dal 1989 insegna pianoforte e canto presso l'Accademia Saint Louis di Roma.

Ha insegnato al Campus di Maurizio Costanzo presso gli studi di Cinecittà a Roma.

Da un'idea di Maria Grazia, è partito un corso per aspiranti artisti del musical dal titolo

"ANDIAMO IN SCENA" che si è concluso con l'allestimento di un'opera prima, che ha

debuttato a febbraio 2009 presso il teatro Greco di Roma, dal titolo '68.

Attilio Fontana, attore, cantante e compositore romano. Esordisce come vocalist a soli

sedici anni nella trasmissione "Papaveri e Papere" condotta da Pippo Baudo nel '95 e l'anno

dopo e inizia la carriera di cantante come membro del gruppo "Ragazzi Italiani" con il quale

realizza sei album, di cui un disco di platino, due dischi d'oro accompagnati da quattro Tour

italiani e un Tour mondiale. Affianca all'attività nel campo musicale quella di attore

recitando in alcuni film diretti da giovani registi, in molte fiction televisive sia Rai che

Mediaset e in musical di successo. Ha infatti interpretato il ruolo di Angelotti nella "Tosca"

di Lucio Dalla, con il quale ha composto alcune canzoni; è stato protagonista nell'ultimo

allestimento di "Hair" con la direzione musicale di Elisa e la regia di Giampiero Solari

interpretando il ruolo principale di "Berger" così come ne "Il Pianeta Proibito" di Luca

Tommassini dove è attore protagonista principale assieme a Lorella Cuccarini; ma è anche

stato direttore artistico e autore di musiche e testi del musical "Actor Dei - l'attore di Dio"

l'opera incentrata sulla figura di Padre Pio in scena a San Giovanni Rotondo. Tra le fiction

TV invece è il Conte Enrico Sala nel cast della serie tv "L'Onore e il Rispetto" di

Salvatore Samperi con il quale ha lavorato come attore in tutte le sue ultime opere;

protagonista della terza serie di "Caterina e le sue Figlie 3"per la regia di Alessandro

Benvenuti con Virna Lisi, dove era presente nel cast anche nelle precedenti serie.

Senza tralasciare il lavoro di compositore e produttore artistico con due album come

cantautore, colonne sonore, musiche per il teatro e collaborazioni con varie major

discografiche. Sua la produzione artistica dell'album "In equilibrio" di Ilaria Porceddu

(Sanremo 2013). Attilio è il vincitore dell'edizione 2013 di "Tale e Quale Show", lo show

dai record di ascolti di RAI 1. "Formaggio" il titolo del nuovo album nei negozi e nei

migliori store digitali da novembre 2014. "Stagionato per tre anni tra penna vita e note con

dentro storie, fotografie e tanti talenti tra musicisti eccezionali e canzoni fatte a mano".

Francesco Mastroianni nato a Belvedere Marittimo (CS), fin da piccolo si avvicina al mondo dello spettacolo iniziando a studiare danza e soprattutto il tiptap con Patrizia Castriota . All'età di 14 anni inizia a studiare recitazione e canto presso "la Scuola d'Arte" di Mirella Castrio- ta, con il maestro Luca Ziccarelli. Dopo il liceo si trasferisce a Roma e intraprende un percorso di studi presso l'accademia EUTHECA (european academy of theatre and cinema) diretta da Federica Tatulli.

Dopo tre anni di spettacoli e studi di diverse discipline, tra cui: Recitazione, Musical Theatre, Canto, Tecnica teatrale ecc. , entra a far parte del cast di "Romeo e Giulietta" di W. Shakespeare diretto da Gigi Proietti, per due stagioni consecutive presso il Silvano Toti Globe Theatre. Fa parte del cast del film: "Cristian e Palletta contro tutti" con Libero De Rienzo e Pietro Sermonti, con la regia di Antonio Manzini.

A settembre 2014 entra a far parte del cast di "Jesus Christ Superstar" con la regia di Massimo Romeo Piparo. Ad aprile 2015 inizia le riprese della fiction per canale 5 "Matrimoni e altre follie" regia di Laura Muscardin. Ha debuttato il 24 aprile con lo spettacolo "Il Colpo" scritto da Francesco Mastroianni, Danilo De Luca e Stefano Chiliberti (Collettivo Oltreporta), nell'ottobre 2016 al teatro Sala Umberto di Roma con lo spettacolo "LE BAL" regia di Giancarlo Fares.