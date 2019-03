Incendiata automobile a Scarpino, giornalista del “Quotidiano del Sud”

Persone non identificate hanno incendiato a Paola, nella zona del Tirreno cosentino, l'automobile del giornalista del "Quotidiano del Sud" Guido Scarpino. La vettura (un'Alfa Romeo 156), che e' rimasta distrutta, prima di essere incendiata e' stata cosparsa con liquido infiammabile. Scarpino ha denunciato l'intimidazione alla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini. L'ipotesi piu' accreditata e' che l'episodio possa collegarsi ad una vendetta in relazione all'attivita' giornalistica svolta da Scarpino. Non e' la prima volta che il giornalista del Quotidiano del Sud subisce intimidazioni. In passato un'altra sua automobile era stata data alle fiamme. Solidarieta' a Scarpino e' stata espressa dal senatore del Pd Ernesto Magorno, che parla di "ignobile atto intimidatorio. Un gesto - sostiene il parlamentare - che non fermera' il suo prezioso lavoro per la Calabria".

La Federazione nazionale della Stampa italiana e Sindacato Giornalisti della Calabria esprimono solidarieta' a Guido Scarpino, cronista del Quotidiano del Sud al quale ignoti hanno incendiato l'automobile a Paola, cittadina del Tirreno Cosentino. Non e' la prima volta che il giornalista subisce intimidazioni per via del suo lavoro. "Siamo al fianco del collega Scarpino e lo esortiamo a proseguire nella sua attivita' sul territorio, che evidentemente da' fastidio a chi vorrebbe condurre indisturbato i suoi loschi affari lontano dai riflettori dei media", affermano Fnsi e Sindacato regionale. "L'auspicio - proseguono - e' che forze dell'ordine e magistratura facciano presto chiarezza su quanto accaduto e assicurino al giornalista di poter lavorare in serenita' e sicurezza al servizio dei lettori. Esortiamo tutti i colleghi, calabresi e non solo, a riprendere e rilanciare l'attivita' di Guido Scarpino, facendo cosi' da 'scorta mediatica' non solo al giornalista, ma al diritto stesso dei cittadini a essere informati".