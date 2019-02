Corigliano-Rossano (Cs), disabili: bando per sostegno a ragazzi e famiglie

Sociale, dare un sostegno ai ragazzi che vivono in condizioni svantaggiate anche tramite l'ausilio di strumenti gratuiti che non gravino sulle economie familiari. Permettere un'inclusione sociale attiva. Ridurre il rischio di emarginazione. Potenziare le autonomie personali, l'autostima e la fiducia in sé stessi. A Corigliano Rossano partiranno dei laboratori ludico didattici per ragazzi diversamente abili.

A darne notizia è il Presidente provinciale dell'Unione per la Difesa dei Consumatori Ferruccio Colamaria, annunciando il bando promosso dalla Udicon.

Colamaria, insieme al Presidente nazionale UDICON Denis Nesci, coglie l'occasione per ribadire l'importanza di promuovere attività sociali per le fasce più deboli.

Rivolto a ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, residenti a Corigliano Rossano e nei Comuni limitrofi, con forma grave di disabilità, il bando è stato realizzato in applicazione del progetto nazionale "Quello che le persone non dicono. Un'inclusione possibile" realizzato in collaborazione con l'associazione Unione Nazionale Consumatori (UNC).

I laboratori partiranno mercoledì 20 febbraio, si svolgeranno in contrada Crosetto e saranno tenuti da qualificati operati del settore fino al 31 dicembre 2019. Ogni minore svolgerà delleattività specifiche per il suo sviluppo psico-motorio che saranno individuate e programmate dal responsabile dopo un'attenta analisi delle esigenze individuali. I locali saranno allestiti sotto il profilo logistico e funzionale per consentire lo svolgimento delle attività annullando tutte le barriere esistenti in caso di deficit cognitivi.

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate alla sede UDICON provinciale di via MARGHERITA n.44, nel territorio di ROSSANO, o via fax al numero 06.77591309 entro venerdì 15 febbraio 2019. Si dovranno allegare un documento del genitore con la potestà, un documento del minore, il verbale attestante il grado in handicap e copia dell'Isee (deve essere pari o inferiore a 8.107,5 euro o 20000 se sono presenti almeno 3 figli nel nucleo familiare).

Per maggiori informazioni o per assistenza è possibile contattare la sede nazione Udicon al numero verde 800.305503. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).