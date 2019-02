Casali del Manco (Cs), tagliate 200 piante senza autorizzazione: due denunce

Due persone, il proprietario di un bosco e il titolare di una ditta boschiva, sono state denunciate a Casali del Manco dai Carabinieri Forestale per violazioni della normativa regionale in materia e falso. I militari, durante un'attivita' di controllo in una proprieta' privata, hanno accertato il taglio di oltre 200 piante di Roverella attuato con progetto che ne indicava la caratteristica di ceduo misto. Le verifiche hanno evidenziato, invece, che il bosco era in realta' di alto fusto, e non ceduo e pertanto necessitava di una autorizzazione come "Fustaia". In particolare, secondo quanto accertato, sarebbe stato arrecato un deturpamento delle bellezze naturali e un danno ambientale al bosco. Da qui la denuncia del titolare della ditta che ha effettuato il taglio e del proprietario del fondo per aver dichiarato il falso. Elevata anche una sanzione amministrativa di 3500 euro.

