Corigliano Rossano (Cs), il commissario prefettizio ordina il taglio degli alberi pericolanti

"Per prevenire pericoli e scongiurare possibili danni, si devono potare gli alberi pericolanti a fusto alto siti in contrada Simonetti, nel territorio di Corigliano". È quanto ha ordinato il Commissario Prefettizio Bagnato, al Dipartimento Forestazione e Agricoltura della Regione Calabria e alla società Calabria Verde.

"L'ordinanza fa seguito a – si legge nella nota - e prende atto di diverse segnalazioni, sopralluoghi da parte della Polizia Municipale, una nota di intervento da parte dei Vigili del Fuoco e una diffida da pare del Settore manutenzioni, viabilità, idrico integrato dell'Ente. Gli alberi rappresentano un pericolo per la viabilità e per le abitazioni a causa dell'eccessiva altezza che hanno raggiunto".

Dettagli Creato Giovedì, 31 Gennaio 2019 20:09