Segreteria Pd, Convenzione Cosenza: Zingaretti ottiene 11 delegati

Undici delegati per la Mozione Zingaretti e quattro per la Mozione Martina. E' questo il risultato della Convenzione provinciale di Cosenza del Pd in vista della Convenzione nazionale, "svoltasi - e' detto in un comunicato - alla presenza di oltre duecento delegati, amministratori e dirigenti del partito". Le mozioni Giachetti e Saladino hanno ottenuto un delegato ciascuna. Il segretario provinciale, Luigi Guglielmelli, nella relazione di apertura, ha sottolineato "l'ottimo dato riguardante la partecipazione ed il clima di collaborazione e responsabilita' che ha caratterizzato questa prima fase congressuale.

La Commissione per il Congresso di Cosenza, infatti, non e' stata depositaria di alcun ricorso". "Dal dibattito seguito alla presentazione delle Mozioni congressuali - prosegue la nota - e' emerso un forte sostegno al Governo regionale in linea con il documento 'Prima di tutto la Calabria' gia' discusso e approvato nelle convenzioni di Circolo e approvato all'unanimita' dai delegati alla Convenzione provinciale in cui si esprime l'invito a continuare l'importante opera di sviluppo economico, sociale, culturale e istituzionale gia' messo in campo alla Regione Calabria".