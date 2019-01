Unical, domani la cerimonia di consegna degli attestati per i docenti del Corso di Perfezionamento sulla metodologia Clil

Si terrà venerdì 1 Febbraio presso lo University Club la cerimonia di consegna degli attestati per i corsisti che hanno completato il Corso di Perfezionamento Metodologico CLIL nella primavera e autunno del 2018. Il Corso di Perfezionamento, erogato dal Centro Linguistico di Ateneo dell'Università della Calabria, in collaborazione con MIUR, INDIRE e l'Ufficio Scolastico Regionale, ha preparato docenti degli istituti superiori calabresi a cogliere l'opportunità metodologica e linguistica con il desiderio di creare opportunità didattiche vicine alle esigenze attuali degli studenti.

Il CLIL fa sì che docenti di discipline non linguistiche abbiano gli strumenti metodologici per proporre la propria materia in una lingua diversa dall'italiano affinando le abilità di apprendimento degli studenti che vi assisteranno. «I docenti che hanno partecipato all'iniziativa hanno mostrato subito un grande entusiasmo – afferma la professoressa Carmen Argondizzo, responsabile del Corso – lo dimostrano i project work che sono stati presentati durante la prova finale, alcuni con idee sperimentali molto interessanti, e le esperienze di tirocinio svolte in classe che i corsisti hanno condiviso con l'intero gruppo». Proprio al fine di poter ascoltare dalla loro viva voce impressioni ed esperienze dirette durante la cerimonia ci sarà uno spazio dedicato a quanti vorranno condividere peculiarità sulle attività svolte.

I saluti che apriranno il pomeriggio del 1 Febbraio saranno affidati ad Alfredo Mesiano, direttore generale Unical; ad Angela Riggio, responsabile USR Calabria e a Carmen Argondizzo, responsabile CLIL, presidente CLA UniCal. A seguire un intervento in videoconferenza da parte di Gisella Langé, ispettrice tecnico del MIUR, sostenitrice dei progetti Clil a livello nazionale, che parlerà in rappresentanza del Miur. Prima di dar voce alle impressioni dei Corsisti ci saranno dei brevi interventi da parte di Ian Robinson, docente del gruppo CLIL Cosenza, Sara Filice, che ha guidato il gruppo CLIL Catanzaro e Rosalba Rizzo che ha tenuto il corso CLIL a Reggio Calabria.

Si parlerà, inoltre, del valore dei corsi di formazione in lingua rivolti al personale tecnico e amministrativo dell'UniCal. Negli scorsi mesi il personale dell'università è stato impegnato in percorsi di formazione mirati a potenziare competenze in lingua inglese e la cerimonia del primo febbraio vedrà la consegna degli attestati anche per loro. A introdurre questo secondo momento di riflessione Laura Aiello dell'Ufficio Formazione che anticiperà le riflessioni che i corsisti, giunti al termine di questi percorsi, vorranno condividere con tutti i partecipanti.

Appuntamento a Venerdì 1 Febbraio a partire dalle ore 15:00 presso lo University Club