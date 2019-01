Cosenza, Di Natale: “Urgente un tavolo sulla viabilità”

"Non posso non condividere le considerazioni di Donatella Deposito,Sindaco di Patenti, che in relazione alla Sp 242 ex SS 545 lamenta la cattiva manutenzione, del tratto di strada,che rischia di isolare un intero territorio. Questo stato di cose è generalizzato perché le nostre strade sono state per troppo tempo abbandonate. Le ristrettezze economiche e i mancati trasferimenti pregiudicano gli interventi ma non possiamo rimanere sordi difronte il grido di allarme dei nostri amministratori. Per tale motivo è urgente un tavolo di discussione,sulla viabilità,per trovare risorse e soluzioni". Così il consigliere provinciale di Cosenza, Graziano Di Natale.

