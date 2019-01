Corigliano-Rossano, rifiuti-Ato: Comune subentra a Regione nella gestione

Ambiti Territoriali Ottimali (Ato), il Comune subentra alla Regione Calabria nell'organizzazione e nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Adottata dal Commissario Prefettizio, il Prefetto di Corigliano-Rossano, Domenico Bagnato, con i poteri del consiglio comunale, la delibera fa seguito all'adesione del Comune all'ATO Cosenza.

Il passaggio di competenze è stato previsto dalla Legge Regionale n. 18/2013.

Il Comune subentra alla Regione Calabria nei contratti con la società consortile a responsabilità limitata Ekrò per la gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti sito nel territorio di Rossano; con la Calabria Maceri Servizi Spa per il rinnovo del servizio di trattamento e recupero di rifiuti organici da raccolta differenziata e con la Miga Srl per il servizio di smaltimento.

Nella delibera si prende inoltre atto dell'avvenuta scadenza dei contratti sottoscritti dalla Regione con Calabria Maceri e Servizi Spa, la Sovreco Spa e la Ecorec Srls per i servizi di: trattamento presso gli impianti dotati di Aia, di rifiuti non pericolosi prodotti nella Regione Calabria; smaltimento, presso impianti dotati di A.I.A. dei rifiuti prodotti nella Regione Calabria; recupero, attraverso il trattamento di lombricoltura, della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata.