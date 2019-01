Nuove adesioni a Forza Italia. Ad ufficializzarle, ed a salutarle con favore, è il commissario unico del movimento azzurro in provincia di Cosenza, il consigliere regionale Gianluca Gallo. Al centro dell'attenzione, la costituzione del gruppo consiliare forzista in seno al civico consesso di Cetraro. Ne faranno parte i consiglieri comunali Angela Onorato, Roberto Ricucci e Samuele Losardo, quest'ultimo nei giorni scorsi nominato commissario cittadino. «Sono davvero felice – dice Gallo – di poter verificare come il processo di riorganizzazione avviato sul territorio inizi a dare buoni frutti, a testimonianza della vitalità del nostro movimento e della validità delle idee portate avanti». Prosegue Gallo: «Con un simbolico ma sincero ed affettuoso abbraccio accolgo i consiglieri che a Cetraro hanno inteso assumere su di sè l'importante responsabilità di rappresentare Forza Italia in consiglio comunale: conoscendone l'impegno e le capacità, oltre che la stima diffusa di cui godono, sono sicuro che Losardo, Ricucci e Onorato sapranno non solo tutelare al meglio, pur dalle fila della minoranza, gli interessi della comunità di appartenenza, ma anche contribuire in maniera determinante al processo di costruzione di una classe dirigente che incarni i valori del liberalismo e del cattolicesimo popolare, rappresentando le ragioni del popolo dei moderati in un'epoca storica in cui sembrano avanzare estremismi, ed in qualche caso estremisti, che non fanno bene né alla politica né tantomeno all'Italia». Conclude il commissario provinciale di FI: «I segnali positivi che arrivano da Cetraro e da molti altri comprensori troveranno massima attenzione e disponibilità ad ogni livello in Forza Italia: credo nella centralità dei territori e sarà per questo mia cura assicurare un raccordo costante tra essi ed il nostro movimento, sul piano regionale come su quello nazionale, per favorire la ricerca di soluzioni alle problematiche che interessano i paesi e le città del Cosentino. Andiamo avanti con fiducia lungo la strada tracciata: come i fatti dimostrano, è quella utile alla Calabria ed ai calabresi».

