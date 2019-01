"#SenzaStatoMollo!!", è il leit motiv del costituendo comitato della legalità per la Sibaritide provvisoriamente presieduto dal noto imprenditore operante nel settore turistico Luigi Sauve. L'Organismo – è scritto in un comunicato stampa del costituendo comitato - mira a sottoscrivere un vero e proprio "Patto della Legalità per la Sibaritide" che unisca il territorio contro la criminalità.

Il comitato ha organizzato un incontro-evento al fine di dare seguito operativamente alla condivisione di un protocollo di impegno politico/istituzionale a supporto delle imprese, vittime dell'antistato.

La manifestazione si terrà il 4 febbraio, alle 16, presso la sala Dionisio del Minerva Club Resort di Cassano allo Ionio.

Interverranno: Mons. Francesco Savino - Vescovo Diocesi di Cassano all'Jonio; Eugenio Facciolla – Procuratore Capo, Tribunale di Castrovillari; Arturo Bova - Consigliere Regionale e Presidente Commissione contro la 'Ndrangheta in Calabria; Nicola Morra - Senatore e Presidente Commissione Parlamentare Antimafia.

A coordinare i lavori il giornalista Matteo Lauria (direttore I&C). A introdurre Luigi Sauve, referente del costituendo Comitato della legalità per la Sibaritide . Seguiranno gli interventi di rappresentanti Istituzionali e del partenariato economico sociale, imprenditori e lavoratori. I dettagli dell'iniziativa saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà il primo febbraio, alle 15.15, sempre al Minerva Club Resort.