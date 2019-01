«È di queste ore la notizia che arriveranno nuovi poliziotti a Corigliano Rossano. Il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Carlo Sibilia, ha fatto visita a Cassano All'Ionio e a Corigliano Rossano. Nel corso dell'incontro a Corigliano Rossano il viceministro ha ricordato come la nuova città abbia bisogno di un presidio di sicurezza di altissimo livello, perché sta realizzando una fusione che la porta ad essere la terza città più grande della Calabria». Lo scrivono i parlamentari M5S Abate, Sapia, Forciniti, che aggiungono: «Sibilia ha detto che il Governo interverrà in due modi: in primis realizzando un aumento delle forze dell'ordine, arriveranno otto poliziotti, il Commissariato diventerà una dirigenza, quindi con più uomini».

«Siamo soddisfatti – dicono ancora Abate, Sapia e Forciniti – perché sin da subito avevamo elaborato una relazione dove si sottolineava il grande lavoro svolto dal commissariato di polizia di Corigliano Rossano nonostante ci fosse carenza di organico. Basti pensare che l'ultimo omicidio che s'è registrano a Rossano due settimane fa era stato risolto in soli cinque giorni. Bisogna premiare il loro lavoro dandogli più supporto. Ma come ha detto il sottosegretario ci saranno nuove misure che riguarderanno anche i Carabinieri, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Crediamo sia un ottimo inizio, in meno di sette mesi di Governo stiamo dimostrando che Corigliano Rossano e la Sibaritide sono al centro delle scelte del nuovo Governo. Sibilia è stato anche sull'argine del Crati per vedere i disastri di Thurio e a Cassano ha detto che da Roma c'è interesse per risolvere la vicenda dell'insabbiamento del Canale degli Stombi ai Laghi di Sibari, avremo novità anche in quella direzione».