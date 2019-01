Cosenza, modifica temporanea dell'orario di apertura dello sportello 'Variazioni Anagrafiche'

Il Settore Affari Generali comunica che, a partire da lunedì 4 febbraio, in via temporanea, lo sportello presso il quale si effettuano le variazioni anagrafiche (cambio di residenza, iscrizioni, scissioni e variazioni), resterà chiuso al pubblico il lunedì ed il giovedì mattina; in questi due giorni, pertanto, funzionerà soltanto in orario pomeridiano; nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì sarà invece aperto in orario antimeridiano. Di seguito gli orari:

Lunedì 16 ,00 - 18,00

Martedì 9,00 - 12,30

Mercoledì 9,00 - 12,30

Giovedì 16,00 - 18,00

Venerdì 9,00 - 12,30

Questa variazione delle aperture standard è necessaria alle operazioni di bonifica dei dati anagrafici, che va effettuata entro il mese di aprile per consentire al Comune di Cosenza il subentro in ANPR, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Appena effettuato il passaggio, l'orario di apertura dello sportello ritornerà quello ordinario.