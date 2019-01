“Amore sbarrato 3”: riparte l’esperienza del laboratorio teatrale per i detenuti all’insegna di una rinnovata collaborazione tra Comune di Cosenza e Casa circondariale

Riparte dalla prossima settimana, all'interno della Casa circondariale "Sergio Cosmai" di Cosenza, l'esperienza del laboratorio teatrale promosso per un gruppo di detenuti dall'attore e regista cosentino Adolfo Adamo e frutto di una stretta sinergia tra l'Amministrazione comunale che sostiene il progetto e la stessa Casa circondariale che ha ancora una volta aderito all'iniziativa. Obiettivo di "Amore sbarrato 3- Il ritorno", questo il titolo del nuovo laboratorio, è, come nelle due precedenti edizioni, culminate in altrettante rappresentazioni teatrali che ebbero come protagonisti proprio i detenuti (nel 2014 al Teatro "Rendano" e nel 2015 al Teatro "Morelli") quello di abbattere il loro stato di invisibilità, accorciando le distanze tra il mondo esterno e l'universo carcerario e favorendo quei percorsi rieducativi e riabilitativi che devono riguardare le persone private della libertà personale. Il nuovo progetto sarà presentato domani, lunedì 28 gennaio, alle ore 12,00, nel corso di una conferenza stampa in programma nella sala capitolare del Chiostro di San Domenico. Parteciperanno il Vicesindaco e Assessore alla Cultura, On.Jole Santelli, l'Assessore alla comunicazione Rosaria Succurro, il Direttore della Casa circondariale di Cosenza Maria Luisa Mendicino, il Comandante di reparto della polizia penitenziaria Paolo Cugliari, la dottoressa Tiziana Giordano, funzionario giuridico-pedagogico della Casa circondariale e, naturalmente, l'attore e regista Adolfo Adamo che cura la direzione del laboratorio teatrale.

