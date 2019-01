Camera Commercio Cosenza, al via giornate formative 2019

"La formazione e' uno dei punti di forza di #OpenCameraCosenza e ha fornito quel sistema di competenze e specializzazioni in grado di accompagnare la nostra rivoluzione culturale e organizzativa". E' quanto ha sostenuto il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri in apertura della prima giornata formativa del 2019 organizzata dall'ente camerale sul tema "Organismi di diritto pubblico - Natura giuridica, responsabilita' e problemi di giurisdizione".

"Del nostro vocabolario - ha aggiunto - fanno parte due verbi che considero essenziali: formare e informare. Formiamo i dipendenti dell'ente camerale, quelli delle altre Pubbliche amministrazioni e coinvolgiamo istituzioni ed enti pubblici in questo percorso virtuoso e condiviso. Lo scorso anno abbiamo vinto la III edizione del Premio Aif Adriano Olivetti. Un riconoscimento arrivato proprio per i risultati raggiunti dalla Camera di Commercio di Cosenza anche in tema di formazione". Dopo i saluti del presidente Algieri, sono intervenuti il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, il presidente del Tribunale di Cosenza, Maria Luisa Mingrone, il magistrato della Corte dei Conti, Quirino Lorelli, il magistrato del Tar, Francesca Goggiamani. Ha moderato il segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno. "La Camera di commercio di Cosenza - ha sostenuto il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli -e' un punto di riferimento nel Mezzogiorno. Le Camere di commercio hanno la consapevolezza che il loro punto di riferimento sono le imprese. E cosa chiedono le imprese? Una presenza istituzionale forte sul territorio che dia supporto allo sviluppo". "Per il presidente del Tribunale di Cosenza, Mingrone, quello di oggi e' 'un approfondimento di alto valore. La Camera di Commercio di Cosenza da' un tono di orgoglio a questa realta' provinciale'. Il magistrato della Corte dei Conti, Quirino Lorelli, ha analizzato il complesso rapporto tra patrimonio delle Pa, fiscalita' generale e societa' partecipate mentre il magistrato del Tar, Francesca Goggiamani, ha spiegato la relazione tra organismi di diritto pubblico e societa' in house. Lezioni frontali, e-learning e metodi interattivi sono elementi essenziali del metodo blended, utilizzato dalla Camera di Commercio di Cosenza".