Cosenza, “Licenziamenti Ecologia Oggi suggeriti dal Comune? Notizia senza fondamento”

"L'Amministrazione Comunale di Cosenza prende atto, con estrema sorpresa e con vivo disappunto, di quanto è stato pubblicato nella giornata di ieri da alcuni organi di informazione in merito al licenziamento di dieci operai da parte della società Ecologia Oggi S.p.A. da sostituire con altri dieci nuovi assunti muniti di patente C. Ciò che lascia sconcertati, in particolare, è la circostanza, riportata nella notizia, secondo cui tale decisione sarebbe stata suggerita al datore di lavoro dal Comune di Cosenza. E' inutile sottolineare come questa informazione sia del tutto destituita di fondamento in quanto l'Amministrazione Comunale non ha mai formulato indirizzi di tal genere al gestore del Servizio Integrato di Igiene Urbana, al quale si richiedono, esclusivamente, efficienza nello svolgimento del servizio e puntualità nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti. Il tutto senza mai entrare nel merito delle strategie aziendali interne che rientrano nelle prerogative esclusive di Ecologia Oggi".

"Peraltro, atteso che non è consuetudine del Comune di Cosenza operare ingerenze in questioni interne alle società appaltatrici di servizi, appare utile sottolineare come l'Amministrazione si sia in questi mesi spesa in prima persona per l'implementazione delle politiche del lavoro all'interno del territorio urbano oltre che per la salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti. Purtroppo, nella nostra città è frequente la tentazione di attribuire ad altri soggetti responsabilità connesse al proprio ruolo ed alle proprie attribuzioni con azioni ed atteggiamenti che sono da considerare, se effettivamente posti in essere, del tutto sterili ed inaccettabili". E' quanto si legge in un comunicato stampa dell'amministrazione comunale di Cosenza.