Non versa ritenute ai dipendenti: sequestro beni a imprenditore nel Cosentino

I finanzieri della Compagnia di Paola e della Tenenza di Cetraro hanno eseguito un sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti di un imprenditore della provincia di Cosenza. Secondo le indagini delle Fiamme Gialle, l'imprenditore operava le ritenute alla fonte per i propri lavoratori e collaboratori, ma non le versava all'Erario: il sequestro disposto dal Gip di Paola, Rosamaria Mesiti, su richiesta del procuratore Pierpaolo Bruni e del sostituto Maurizio De Franchis, ammonta a oltre 471mila euro. E' stato scoperto che una societa' attiva nel settore medico, sebbene nel 2014 operasse le ritenute per i propri lavoratori e collaboratori, poi non provvedeva a versarle al Fisco, cosi' determinando un'evasione fiscale.

Dettagli Creato Venerdì, 11 Gennaio 2019 08:30