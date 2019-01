Corigliano-Rossano (Cs), al via il 13 gennaio la kermesse teatrale “Sipario d’oro”

Torna la commedia d'autore. Tutto pronto per la Decima edizione di Sipario d'Oro la kermesse teatrale promossa dalla Compagnia Codex 8&9 di Corigliano-Rossano ed in programma a partire dalla prossima Domenica 13 Gennaio. Nove spettacoli interpretati da altrettanti gruppi teatrali amatoriali, provenienti da ogni angolo d'Italia. Da Laives a Canosa di Puglia, dalle Dolomiti al Tavoliere delle Puglie, le più importanti anime artistiche della risata si ritroveranno nella nuova polis della Sibaritide per interpretare le sceneggiature più esilaranti del momento. Per un'iniziativa che, anche quest'anno, si annuncia carica di sorprese e novità. A partire dalla location della stagione teatrale comica che ritorna nel suggestivo contesto del Teatro Amantea-Paolella, nel centro storico di Rossano.

Anche quest'anno la direzione artistica di Sipario d'Oro è stata affidata all'attore e regista Giampiero Garofalo che ha composto il cartellone degli eventi cernendo proponendo per la manifestazione ionica un pamphlet di tutto rispetto.

"Quest'anno ci ha assaliti un sussulto di nostalgia e romanticismo – esordisce il vulcano Direttore artistico – e con un carico di maturità ed esperienza, acquisita in anni di successo che hanno contraddistinto il Sipario d'Oro, siamo ritornati da dove siamo partiti. È così che per la decima edizione abbiamo voluto fortemente ritornare ad abbracciare il calore del teatro Amantea-Paolella e del centro storico di Rossano, con l'unica variante dell'ultimo spettacolo che andrà in scena il 12 agosto presso l'Anfiteatro De Rosis. Un remake che si noterà spesso e sovente. Anche nei volti di alcuni protagonisti della kermesse. Un ritorno al passato, dunque, - spiega - ma con tanta maturità e soprattutto qualità. Tutti gli spettacoli che Sipario d'Oro 2019 porterà sulla ribalta hanno tutti già riscosso il favore pieno della critica e rappresentano l'eccellenza della comicità amatoriale su scala nazionale. E siamo orgogliosi di questo, perché avere qui compagnie che arriveranno da ogni angolo del Paese, addirittura dal lontanissimo Trentino, è la testimonianza che la compagnia Codex 8&9 in tutti i suoi anni di attività ha seminato bene trasmettendo, seppur in un contesto amatoriale, tanta qualità e professionalità. Che oggi pagano. Con orgoglio, infatti – scandisce Garofalo – possiamo dire di aver accompagnato per dieci lunghi anni una stagione teatrale che ha fatto riscoprire ai cittadini di Corigliano-Rossano il piacere di andare al teatro. E non con piccoli numeri ma con folle oceaniche che hanno lasciato la platea sempre appagati e con il sorriso. E tutto questo lo abbiamo fatto con l'orgoglio di portare alto, in giro per l'Italia, il nome della nostra Città e senza mai aver ricevuto un contributo pubblico. Ce ne facciamo vanto – conclude garofalo - e andiamo avanti".

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Questo il programma: Domenica 13 Gennaio, Taxi a due Piazza – Compagnia Il Volo delle Comete (Amantea - Cosenza); Domenica 20 Gennaio, Avendo, Potendo, Pagando – Compagnia Ipercaso (Montecorvino Rovella – Salerno); Sabato 2 Febbraio, Bugie – Compagnia Teatronuovo (Canosa di Puglia – Barletta); Domenica 3 Marzo, Il Marito di mio Figlio – Compagnia di Laives (Laives – Bolzano); Domenica 17 Marzo, Porno Subito – Compagnia i Gabbiani (Baronissi – Salerno); Domenica 7 Aprile, Tre preti per una besciamella – Compagnia dei Teatranti (Bisceglie – Trani); venerdì 26 Aprile, La Commedia del Matrimonio – Compagnia Teatro Impiria (Verona); Sabato 27 e Domenica 28 Aprile, Ciranò de Colagnat – Compagnia Codex 8&9 Junior (Corigliano-Rossano – Cosenza); Lunedì 12 Agosto, Tutto a posto – Compagnia Codex 8&9 (Corigliano-Rossano – Cosenza), Anfiteatro Maria de Rosis.