"Rende cambia Rende" accusa: "Le scuole del Villaggio Europa tra ennesimi disagi e vane richieste di intervento"

"Ancora un volta accade che nelle scuole di Rende i bambini debbano restare al freddo e seguire le lezioni con addosso giubbotti, guanti e cappelli.

E' successo ancora e questa volta alla scuola dell'Infanzia di Villaggio Europa che non funzionino i riscaldamenti pare per guasti all'impianto che puntualmente si verificano nei giorni più freddi dell'anno.

Non è una novità e la colpa pare sia da ricondurre alla vetustà dell'impianto e della caldaia che ci risulta abbia oltre trent'anni e che da tempo andrebbe rimpiazzata". Lo afferma Luca Gelsomino, del gruppo "Rende cambia Rende".

"Non che sia l'unico problema della scuola che soffre anche della quasi inesistenza di illuminazione esterna e che per questo diventa un luogo appartato nelle ore serali, tanto che nel parco giochi è accaduto siano state ritrovate delle siringhe, come pure ci sono stati e ci sono anche episodi occasionali di infiltrazioni d'acqua e una umidità diffusa in diversi ambienti.

Può accadere per carità, che si verifichi un problema, ma la frequenza di questi inconvenienti mette i genitori in continua difficoltà, dovendo di volta in volta improvvisare soluzioni alternative, scoprendo la mattina di non poter lasciare i figli a scuola per esempio perché senza riscaldamenti.

Al di là di questi problemi e dell'impegno e della disponibilità del personale che si affanna a cercare la soluzioni tampone di volte in volta, ciò che bisogna sottolineare è che la scuola necessita di interventi non più rinviabili di ristrutturazione degli impianti e di recupero della struttura.

Una scuola che pur avendo tutte le potenzialità per essere una struttura esemplare ed accogliente per i bambini, risulta tuttavia trascurata dall'amministrazione comunale.

L'amministrazione vanta di aver effettuato diversi interventi di recupero delle scuole del territorio, tuttavia, è evidente che anche la scuola dell'Infanzia del Villaggio Europa, che pure ci risulta essere tra le più frequentate, meriti insieme ad altre, interventi urgenti di adeguamento.

Al di la di questi episodi che purtroppo si ripetono da anni, c'è da dire che sono molti i genitori che lamentano una scarsa attenzione verso la scuola dell'Infanzia del Villaggio Europa, meritando tutti, genitori, alunni e personale dipendente, la soluzione di questi problemi ed una maggiore attenzione, al pari di altre scuole comunali.

Nel frattempo che i tecnici intervengano a tamponare l'ennesimo malfunzionamento degli impianti, molti genitori non hanno ritenuto di lasciare i figli a scuola senza riscaldamenti e quelli che non potevano fare altro li hanno dovuti lasciare a seguire la lezione con cappelli, cappotti e guanti".