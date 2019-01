Corigliano-Rossano (CS), erosione argine Crati: chiesto a Regione intervento di messa in sicurezza

"Riscontrata un'erosione dell'argine destro del fiume Crati, è stato subito richiesto alla Regione Calabria – Dipartimento Lavori Pubblici Funzioni Territoriali un immediato sopralluogo ed intervento per il rafforzamento del tratto interessato e per la messa in sicurezza dell'intera area". A darne notizia è il Commissario Prefettizio Domenico Bagnato informando che, facendo immediatamente seguito alla segnalazione pervenuta la Protezione Civile comunale si è subito allertata per una verifica sul posto insieme alla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco ed all'associazione di volontariato di protezione civile Gera.

"L'ondata di piena in corso – si legge nella nota della Protezione Civile trasmessa in copia anche alla Protezione Civile regionale, alla Prefettura di Cosenza ed alla Procura della Repubblica di Castrovillari – sta scalzando il tratto di argine più a monte rispetto a quello consolidato con i lavori di somma urgenza effettuati in seguito allo straripamento dello stesso lo scorso 27-28.11.2018 e che ha causato ingenti danni".

"Contestualmente – continua Bagnato – abbiamo disposto il continuo monitoraggio dell'area con presidio H24 di tutti gli attori dell'emergenza, allertando sin da subito anche la popolazione residente".

Criticità idrogeologica–idraulica per il maltempo in corso, per tutta la giornata di oggi mercoledì 9 ed anche per domani, giovedì 10 gennaio resta allerta meteo Gialla: sono previste piogge sparse e temporali isolati.