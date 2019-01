"A tutt'oggi non si comprendono le ragioni per cui dopo aver in questi ultimi mesi freneticamente dato seguito a tutte le procedure per avviare ed espletare i concorsi per i Direttori delle Unità Operative Complesse di Cardiologia, Medicina e Ginecologia-Ostetricia dello Spoke Cetraro-Paola, il D.G. Raffaele Mauro si ostini a non voler procedere alla nomina doverosa dei rispettivi Direttori vincitori di concorsi regolarmente espletati, così come ha fatto per altre Unità Operative".

"È inutile sottolineare quanto tutto questo sia necessario in una pedurante situazione di precarietà e fragilità in cui continua a versare la situazione dei nostri presidi ospedalieri. E come sia non più rinviabile munire di un'adeguata guida i reparti di cui sopra che, nonostante il prezioso lavoro dei medici, ormai da lungo tempo soffrono anche per la mancanza di una direzione essenziale ad assicurare i servizi necessari che i cittadini da troppo tempo ormai aspettano. Chiederò formalmente al Presidente della Giunta Regionale di intervenire al fine di scongiurare quella legittima indignazione che i cittadini rivolgono alla politica e non già a chi ha dirette responsabilità". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Pd Giuseppe Aieta.