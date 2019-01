Corigliano-Rossano (Cs), modifica temporanea della viabilità in contrada Oliveto Longo

A Corigliano Rossano cambia la viabilità durante le ore notturne in contrada Oliveto Longo da oggi (mercoledì 9) fino a martedì 15 per consentire i lavori eseguiti da Fersalento srl per il risanamento della massicciata tra le stazioni di Trebisacce-Sibari e Sibari-Rossano.

È quanto contenuto nell'ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato, precisando che "sarà chiusa temporaneamente il tratto di strada compreso tra il KM 150+057, in contrada Oliveto Longo, con interdizione del traffico veicolare e pedonale dalle ore 22 alle ore 6".

Dettagli Creato Mercoledì, 09 Gennaio 2019 17:30