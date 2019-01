Corigliano-Rossano (Cs), sicurezza stradale e decoro urbano: il 21 gennaio scade l’avviso per l’affidamento del servizio

Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di sinistri, bonifica dei siti contaminati, ricerca e recupero di automezzi sprovvisti di targa o abbandonati sul territorio comunale. I termini per presentare la manifestazione di interesse all'avviso per l'affidamento del servizio scadono alle ore 12 di lunedì 21 gennaio. È quanto fa sapere il Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato, responsabile del procedimento, sottolineando che "gli interventi previsti dovranno garantire sicurezza, igiene e decoro urbano".

"Le manifestazioni di interesse, il cui modulo è disponibile sul sito istituzionale del Comune insieme all'avviso integrale, possono essere consegnate a mano, inviate via raccomandata all'Ufficio Protocollo del Comune di Corigliano Rossano (Via Abenante) o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . La busta contenente la manifestazione di interesse dovrà riportare al suo esterno l'oggetto dell'affidamento e l'intestazione e l'indirizzo del mittente. Le domande saranno esaminate il giorno successivo, martedì 22, alle ore 10 presso l'Ufficio Contratti del Comune, in seduta pubblica e previa verifica delle candidature ricevute.

Il servizio avrà una durata di 3 anni. Tra i requisiti richiesti vi è, tra le altre cose, l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali abilitati alla bonifica di siti contaminati o alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi; l'operatività per 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno; la disponibilità di automezzi ad hoc per il trasporto di rifiuti con attrezzature specifiche per il ripristino delle condizioni ambientali e di sicurezza stradale.