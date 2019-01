Corigliano-Rossano (Cs), torna in funzione il riscaldamento nelle scuole

"E' stato riparato il guasto che riguardava il riscaldamento nelle scuole. L'impianto è tornato a funzionare nei plessi di Contrada Donnanna, contrada Amica e Levi Roncalli. Inoltre, sono già state assegnate le somme ed è stato dato mandato alla ditta per eseguire i lavori di installazione della copertura metallica sull'edificio scolastico per le infiltrazioni alla Erodoto".

È quanto fa sapere il Commissario prefettizio Domenico Bagnato, il quale aggiunge: "Auspico che segnalazioni di disservizi analoghi nelle strutture scolastiche vengano formalmente comunicate agli uffici comunali da chi ne è tenuto e ne ha competenza con un congruo preavviso; ciò – sottolinea il Commissario – al fine di evitare che, proprio come è accaduto nei giorni scorsi, se gli uffici comunali competenti ne debbano necessariamente prendere atto in extremis, in giorni festivi (ad esempio nella scorsa serata dell'Epifania) o peggio attraverso i media, facendo così ricadere disagi ancora più gravi sull'utenza".

Dettagli Creato Martedì, 08 Gennaio 2019 18:33