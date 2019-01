Trebisacce (Cs), in arrivo 200mila euro per anziani non autosufficienti

Con la delibera 628 del 14 Dicembre 2018 la Regione Calabria ha dettato le linea guida per il riparto del FNA (Fondo Non Autosufficienza), con una previsione di circa 200.000 destinati per il distretto di Trebisacce. Lo rende noto, in un comunicato stampa, l'amministrazione comunale di Trebisacce (Cs).

Il Fondo Non Autosufficienza nasce con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali.

Nel distretto di cui la Città di Trebisacce è capofila, sono numerosi gli anziani che accedono a questa forma di sostegno, che è al tempo stesso strumento idoneo a valorizzare le professionalità degli operatori sociosanitari dell'Alto Ionio.

Il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, ha dichiarato: "Nella politica dell'amministrazione comunale di Trebisacce l'attenzione ai servizi sociali è massima. Abbiamo subito attivato le procedure per la gestione di questi fondi che andranno ad incidere positivamente sul nostro tessuto sociale, aiutando tutte quelle famiglie in difficoltà che debbono gestire nel proprio quotidiano le dinamiche che possono derivare da un persona cara non autosufficiente. Il nostro lavoro, in tal senso, continua senza sosta".