Trebisacce (Cs), presentato progetto per palestra scuola elementare "S. Pertini"

L'amministrazione Comunale di Trebisacce ha presentato, nell'ambito del bando inerente al Fondo Sport e Periferie emanato dal Ministero dell'Istruzione, il progetto per la nuova palestra della Scuola Elementare S. Pertini.

Il progetto, che ammonta a circa 1.400.000 euro, risponde pienamente ai criteri del bando, che prevede la destinazione dei fondi per la costruzione di nuove strutture scolastiche sportive.

L'Assessore all'Istruzione Roberta Romanelli ha dichiarato: "Mettere al centro dell'azione politica della nostra amministrazione il mondo della scuola, con particolare attenzione, oltre che al contribuito all'offerta formativa, alle infrastrutture scolastiche, è una scelta precisa e consapevole.

Stiamo operando da tempo per l'ammodernamento della struttura del Pertini e risalgono a solo qualche settimana fa i lavori di restauro e ammodernamento del cortile.

Contemporaneamente abbiamo lavorato a questo progetto che speriamo ci dia la possibilità di dotare la Scuola Elementare Pertini di una palestra moderna, al servizio degli studenti e della collettività, che possa fungere da stimolo sportivo per tutti i cittadini di Trebisacce. Studiare in un ambiente sicuro, efficiente, confortevole, avere un luogo dove praticare una disciplina fondamentale come l'educazione fisica è un diritto degli studenti, che vogliano garantire a tutti gli alunni e alle loro famiglie".