Stumpo: "Cimitero dei migranti iniziativa lodevole"

"Il cimitero internazionale dei migranti che sorgera' a Tarsia, in provincia di Cosenza, e' un atto di amore nel dolore e nel rispetto per il prossimo". Lo afferma, in una dichiarazione, il deputato di LeU Nico Stumpo. "Questa lodevole iniziativa portata avanti da Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili e candidato di LeU alle ultime politiche - aggiunge Stumpo - conferma il sentire comune e la vicinanza culturale tra noi. I lavori partiti qualche settimana fa rappresentano un segnale forte. Un modo concreto di rispondere ad un fenomeno complesso come quello dei migranti e per restare umani".

Dettagli Creato Domenica, 06 Gennaio 2019 20:21