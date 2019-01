Zia piccolo siriano morto su spiaggia: "Importante progetto cimitero dei migranti di Tarsia"

La zia paterna del piccolo Aylan Kurdi, il bimbo siriano di tre anni trovato morto nel settembre del 2015 su una spiaggia turca, ha scritto una e-mail al leader del movimento Diritti civili Franco Corbelli, per ringraziare lui, il governatore della Calabria Mario Oliverio e il sindaco di Tarsia Roberto Ameruso, per la creazione di un cimitero internazionale dei migranti che sara' intitolato a Aylan. Lo rende noto lo stesso Corbelli. I lavori per la realizzazione del cimitero - che sorgera' su una collina di circa 28 mila metri quadrati a poca distanza dall'ex campo di internamento di Ferramonti - sono iniziati il 22 dicembre scorso. La zia e il papa' del piccolo Alan - e' scritto in una nota - faranno di tutto per esserci il giorno dell'inaugurazione.

"Quando ho letto l'articolo su di te e l'apertura del cimitero in Calabria per onorare il mio nipote Aylan e tutte le vittime della guerra - scrive la donna, che vive in Canada, a Corbelli - ero cosi' felice e onorata. Ho pianto cosi' tanto, ma lacrime di felicita'. Onestamente non so cosa scriverti, ma vorrei dire il mio sentito grazie per il tuo grande cuore e la tua compassione e per aver onorato la mia famiglia. Questo progetto e' molto potente, triste, ma portera' consapevolezza al mondo. Mi piacerebbe se saro' disponibile, con mio fratello Abdullah, unirci a te per la cerimonia di apertura, sara' comunque molto emozionante e straziante, ma e' molto importante per il mondo. So che hai menzionato nell'intervista che vorresti invitare Papa Francesco e sono sicura che vorrebbe benedirlo perche' conosce il mio nipote Aylan".