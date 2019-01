Droga: arrestato 34enne nel Cosentino

I carabinieri del comando Stazione di Orsomarso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno tratto in arresto a Scalea, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana un giovane incensurato residente nel limitrofo comune di San Nicola Arcella.

I fatti risalgono alle ore 21 circa quando i carabinieri del comando Stazione di Orsomarso hanno fermato il 34enne alla guida della sua autovettura.

Insospettiti dall'ingiustificato stato di agitazione del ragazzo, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare rinvenendo, occultati nell'abitacolo dell'autovettura, 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e denaro contante pari a 120 euro in banconote di piccolo taglio. Gli operanti, recuperato lo stupefacente, hanno proceduto a effettuare controlli più accurati, anche presso il domicilio dell'interessato dove davano corso ad una perquisizione. In particolare, ben occultata all'interno della camera da letto del giovane, è stato rinvenuto altro stupefacente, un bilancino di precisione e materiale idoneo al taglio ed al confezionamento della sostanza stupefacente. Informata la Procura della Repubblica di Paola, il giovane 34enne è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell'udienza per rito direttissimo presso il Tribunale di Paola, svoltasi il 04 gennaio 2019, l'arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di firma presso i carabinieri di Scalea.